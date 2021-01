Cyberpunk 2077: l'aspetto originale di Johnny Silverhand, meglio di Keanu Reeves?

Johnny Silverhand è uno dei personaggi di punta di Cyberpunk 2077. CD Projekt RED è riuscita ad "accaparrarsi" Keanu Reeves, attore molto amato dal pubblico. Questa collaborazione ha di certo aiutato il gioco a divenire ancora più famoso e interessante, ma questo non significa che Johnny Silverhand non avesse un aspetto anche prima dell'arrivo di Reeves nel progetto. Ora, grazie a delle concept art del team di sviluppo, abbiamo modo di vedere l'aspetto originale di Johnny Silverhand.

Come potete vedere dall'immagine in testa alla notizia e da quelle in calce, nel complesso l'aspetto non era molto diverso rispetto alla versione finale di Cyberpunk 2077. Dopotutto, Johnny Silverhand non è un personaggio originale di CD Projekt, ma è parte del canone di Cyberpunk (il gioco in scatola, chiaramente). Gli artwork mettono in mostra il braccio robotico e l'aspetto sgangherato di questo rockettaro. Non mancano i pantaloni luccicanti, gli occhiali da sole e la maglia Samurai.

Tra le varie versioni di Johnny Silverhand, ve ne era una anche più glam rock, con tanto di bandana e un maglione di una taglia più grande. Una grande differenza rispetto alla versione finale di Cyberpunk 2077 è la presenza di un bracciale con borchie, molto "aggressivo". Come potete vedere dalla concept art più grande, vi è anche una versione di Johnny Silverhand con doppia pistola.

Poter vedere questi artwork è interessante perché permette di intuire tutti i passaggi alla base della creazione di un personaggio. Chissà che aspetto avrebbe avuto Johnny Silverhand se CD Projekt non avesse assunto Keanu Reeves.

