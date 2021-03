Cyberpunk 2077 ha cartelli stradali che portano a scoprire caratteristiche tagliate da Night City

Per Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED non sembra poter esserci pace. Dopo il disastroso lancio, le patch correttive, l'attacco hacker e i conseguenti ritmi di vendita rallentati, ci sono ancora giocatori che trovano incongruenze all'interno di questo gioco Un gioco enorme e tentacolare, ma che, come Icaro, sì è bruciato nel tentativo di avvicinarsi al sole. E adesso ne paga le conseguenze. Per esempio in queste ore hanno scovato le indicazioni di una delle tante caratteristiche tagliate dal gioco che, al posto di essere nascosta, è ben pubblicizzata da una moltitudine di cartelli. Peccato che non funzioni nulla.

Come è possibile vedere dal post Reddit qui sotto, si tratta del poligono di tiro Recce. Nel filmato si può vedere il giocatore che, attratto dai cartelli, si avvicina al luogo. È persino possibile ritirare da un distributore automatico l'arma da utilizzare. Poi, però, una volta raggiunto l'accesso del poligono, questo è irrimediabilmente chiuso.