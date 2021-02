Cyberpunk 2077, una mod cambia la visuale sulle armi per mostrarle meglio

Il panorama delle mod per Cyberpunk 2077 è sempre più ampio, e l'ultima creazione firmata hwk consente di modificare la visuale sulle armi per poterle vedere meglio nell'inquadratura.

Scaricabile gratuitamente da Nexus Mods, Weapon FOV Mod (questo il nome del pacchetto) regola il FOV di modo che sia possibile ammirare meglio i dettagli delle armi che imbracciamo nel gioco, senza però ricorrere a un approccio estremo come quello visto nella mod per la visuale in terza persona.

Se infatti in quel caso le modifiche alla visuale rivelavano le mancanze del titolo di CD Projekt RED sul fronte delle animazioni e dei modelli poligonali, con posizioni assurde assunte dal protagonista per mirare e sparare, stavolta la situazione appare molto più sotto controllo.

Per il momento non tutte le armi sono disponibili con una visuale migliorata, bensì solo alcune categorie come fucili a pompa, mitragliatrici leggere, fucili da cecchino e mitragliatrici.

La mod non tocca inoltre l'iron sight, che rimane invariato qualunque sia lo strumento che abbiamo equipaggiato e che stiamo utilizzando.