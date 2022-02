Cyberpunk 2077: trapela una prova gratis di 5 ore con l'upgrade PS5 e Xbox Series X|S

Un'altra novità su Cyberpunk 2077 trapela prima del tempo in queste ore, questa volta riguardante la presenza di una prova gratis di 5 ore che verrà messa a disposizione in corrispondenza con l'upgrade next gen del gioco, ormai praticamente certo e in arrivo.

Proprio a pochi minuti di distanza dall'inizio della presentazione in livestream che dovrebbe annunciare diverse novità per quanto riguarda Cyberpunk 2077 e in particolare l'attesa patch next gen, l'account ufficiale olandese di Xbox si è lasciato sfuggire un'informazione decisamente interessante, con la sostanziale conferma dell'arrivo del suddetto upgrade e anche un'iniziativa di prova gratuita per tutti.



Il messaggio in olandese si traduce più o meno con "Esplora il mondo di Cyberpunk 2077 con l'update next gen e con 5 ore di prova gratuita su Xbox Series X|S disponibile da ora". Cosa che ci dice sostanzialmente due cose: che l'upgrade next gen a Xbox Series X|S (e verosimilmente a PS5) sarà disponibile già dalle prossime ore e che sarà accompagnato da un'iniziativa di free trial che consentirà a tutti di provare il gioco per 5 ore liberamente.

D'altra parte, le conferme sull'arrivo dell'aggiornamento next gen stanno spuntando da tutte le parti, con tanto di patch che pare sia praticamente già disponibile su Xbox Store da qualche ora. In ogni caso, potete seguire la presentazione ufficiale sul nostro canale Twitch in diretta, in partenza tra pochi minuti.