Death Stranding 2: On the Beach per PS5 è in offerta su Amazon

Death Stranding 2: On the Beach è sceso di prezzo su Amazon e ora potete acquistarlo beneficiando di uno sconto del 20%.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/10/2025
In questi due giorni di Festa delle Offerte Prime, il catalogo di Amazon ha visto molti prodotti scendere di prezzo, inclusi i videogiochi. Tra le promozioni disponibili troviamo anche Death Stranding 2: On the Beach, che ora è possibile acquistare con sconto del 20%. Se siete interessati, trovate la pagina del prodotto a questo indirizzo, oppure cliccando sul box che trovate qui sotto.

Il prezzo di listino per Death Stranding 2: On the Beach è di 80,99 euro, ma al momento viene proposto a 64,99 euro, con un risparmio di 16 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni a partire dalla consegna.

Una delle esclusive più importanti del 2025 di PS5

In Death Stranding 2: On the Beach, Sam Porter Bridges torna protagonista in un viaggio per ricostruire i legami tra le persone dopo il disastro del "Death Stranding". Questa calamità ha aperto una frattura tra la realtà e la Spiaggia, un luogo sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Ambientato anni dopo il capitolo precedente, il gioco segue Sam nel suo ritorno alla civiltà, quando decide di unirsi alla Drawbridge, un'organizzazione guidata da Fragile e supportata da un enigmatico finanziatore, con l'obiettivo di espandere la Rete Chirale oltre i confini dell'UCA (United Cities of America). L'avventura si concentra nuovamente sull'esplorazione e viaggi sullo sfondo di paesaggi post-apocalittici, caratterizzati da eventi naturali estremi come terremoti e incendi. Inoltre, il sequel introduce nuove dinamiche di combattimento e strumenti innovativi, enfatizzando l'aspetto dell'azione e della sopravvivenza.

