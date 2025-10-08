Death Stranding 2: On the Beach per PS5 è in offerta su Amazon

Il prezzo di listino per Death Stranding 2: On the Beach è di 80,99 euro, ma al momento viene proposto a 64,99 euro , con un risparmio di 16 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni a partire dalla consegna.

Una delle esclusive più importanti del 2025 di PS5

In Death Stranding 2: On the Beach, Sam Porter Bridges torna protagonista in un viaggio per ricostruire i legami tra le persone dopo il disastro del "Death Stranding". Questa calamità ha aperto una frattura tra la realtà e la Spiaggia, un luogo sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Ambientato anni dopo il capitolo precedente, il gioco segue Sam nel suo ritorno alla civiltà, quando decide di unirsi alla Drawbridge, un'organizzazione guidata da Fragile e supportata da un enigmatico finanziatore, con l'obiettivo di espandere la Rete Chirale oltre i confini dell'UCA (United Cities of America). L'avventura si concentra nuovamente sull'esplorazione e viaggi sullo sfondo di paesaggi post-apocalittici, caratterizzati da eventi naturali estremi come terremoti e incendi. Inoltre, il sequel introduce nuove dinamiche di combattimento e strumenti innovativi, enfatizzando l'aspetto dell'azione e della sopravvivenza.