Death Stranding: il giubbotto ufficiale costa un prezzo folle ed è già esaurito

Il vero appassionato di Death Stranding non dovrebbe farsi sfuggire il giubbotto ufficiale del gioco creato da Acronym, specialmente se tale appassionato ha anche un sacco di soldi a disposizione, visto il prezzo a cui questo è venduto.

Il giubbotto ufficiale di Death Stranding costa ben 1900 dollari eppure risulta già esaurito, tanto per far capire come il gioco sia ormai un cult dotato di un notevole seguito, nonostante la nuova creazione di Hideo Kojima continui a far discutere critica e pubblico.

Il capo d'abbigliamento in questione è effettivamente caratterizzato da un legame forte con Death Stranding: i designer di Acronym hanno infatti collaborato direttamente con Hideo Kojima e Yoji Shinkawa per riprodurre al meglio alcune caratteristiche distintive del gioco.

Un giubbotto già venduto in precedenza dalla stessa etichetta è stato dunque modificato sensibilmente per creare il J1A-GT, che è rimasto disponibile per breve tempo a 1900 dollari per poi sparire, in attesa di ulteriore disponibilità.

D'altra parte, il co-fondatore di Acronym, Errolson Hugh, è un grande amico di Kojima ed è presente anche un suo cameo all'interno di Death Stranding, tanto per far capire quanto questo giubbotto sia calato all'interno del progetto. A quanto pare, il capo in questione è anche "a prova di Timefall", nientemeno, dunque si può andare sul sicuro.

L'unico "problema" è che il sobrio accessorio rappresentato dalla baby jar per portare il proprio bridge baby non sia veramente venduto insieme alla giacca, con grande scorno del vero appassionato di Death Stranding. Per quanto riguarda il gioco, siamo a questo punto in attesa della versione PC di cui è stato mostrato recentemente un secondo video per la modalità foto, mentre continuano le discussioni sul presunto insuccesso del gioco e sulle conseguenze di questo, che sembra abbiano spinto Sony a non finanziare il nuovo gioco di Kojima.