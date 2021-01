Death Stranding diventa in set di LEGO: Hideo Kojima apprezza

Un fan ha creato un bellissimo set di LEGO dedicato a Death Stranding. In questa creazione si vede il protagonista del gioco, Sam Porter Bridges, ricostruito coi celebri mattoncini danesi, con tanto di zaino per portare le casse in giro per gli USA, BB e la sua moto. Si tratta di una ricostruzione piuttosto riuscita che l'autore, l'utente Eric Tsai di Twitter, ha condiviso con lo stesso Hideo Kojima. Che, sorprendentemente, ha apprezzato la creazione e l'ha retwittata attraverso il suo account ufficiale.

In queste ore il geniale autore è sia alle prese con la lavorazione del nuovo progetto di Kojima Productions, sia con la consegna di un premio a New York. Occasione durante la quale Hideo Kojima ha detto che PlayStation One è stata la console più interessante di sempre.

Nonostante questo il geniale designer giapponese ha trovato il tempo per apprezzare questa creazione col LEGO, effettivamente molto complessa e riuscita. Non si tratta dell'unica commistione tra il mondo dei mattoncini danesi e i videogiochi: per esempio questo set The Legend of Zelda immaginato da un fan è bellissimo e dettagliato.