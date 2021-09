Deathloop, Hideo Kojima vorrebbe giocarci ma ha problemi con gli FPS

Deathloop affascina anche Hideo Kojima, a quanto pare, con il celebre game designer che ha parlato del nuovo gioco Arkane su Twitter sostenendo di volerci giocare, ma di temere di non riuscirci a causa di problemi che ha con gli FPS, tipo nausea o motion sickness.

Kojima è sempre molto loquace sui social per quanto concerne i propri gusti e le varie attività personali, dunque non stupisce che abbia condiviso il proprio interesse per Deathloop. Il gioco di Arkane e Xbox Game Studios ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica, con primi voti entusiasmanti sulle riviste di settore, a dimostrazione di come il team di Dishonored e Prey abbia colpito ancora.

L'originalità insita nel gameplay e nella costruzione del mondo di gioco non poteva che attirare l'attenzione di Hideo Kojima, sempre molto propenso a provare nuove esperienze videoludiche se tendono all'innovazione, come aveva dimostrato giorni fa anche con Twelve Minutes, ma in questo caso c'è evidentemente un problema.



Kojima riferisce di avere difficoltà a giocare gli FPS a causa di quello che definisce "3D sickness": si tratta di una sorta di nausea o giramento di testa che può derivare dall'uso di giochi in prima persona, in base al movimento veloce dell'inquadratura e dell'immedesimazione con la visuale del gioco, che può colpire una certa quantità di utenti, a volte in base al dinamismo o alla velocità dell'azione.

È evidente che Kojima rientra in questa porzione di pubblico, e questo potrebbe anche dirci qualcosa sulle produzioni dell'autore stesso: in una situazione del genere, sarà difficile che Kojima Productions possa dedicarsi a giochi in prima persona, a questo punto.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Deathloop che abbiamo pubblicato ieri, ad opera di Tommaso Valentini, a cui il gioco Arkane è piaciuto un bel po'.