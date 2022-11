Dragon Ball Z: Kakarot, un video gameplay del DLC Bardock – Alone Against Fate

Bandai Namco e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno pubblicato un video gameplay di Dragon Ball Z: Kakarot che mostra in azione per la prima volta il DLC "Bardock - Alone Against Fate", una nuova campagna con protagonista il padre di Goku che sarà disponibile nel 2023, come parte dei contenuti del Season Pass 2 del gioco.

Bardock - Alone Against Fate permette di rivivere gli avvenimenti dello speciale "Dragon Ball Z: Le Origini del Mito" (in inglese Dragon Ball Z: Bardock - The Father of Goku) con gli sviluppatori che promettono che sarà una "riproduzione completa" della storia. I giocatori dunque potranno sfidare il destino affrontando Freezer in uno scontro all'ultimo sangue e interagire con altri Saiyan e guerrieri della Frieza Force tra una missione e l'altra.

Il Season Pass 2 di Dragon Ball Z: Kakarot sarà composto da tre DLC, il primo dei quali è per l'appunto una storia con protagonista Bardock. Non sono noti invece i dettagli sulle altre due espansioni.

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC, con le versioni PS5 e Xbox Series X|S in programma per il 13 gennaio 2023, che potrete scaricare gratuitamente se possedete quelle old-gen. A tal proposito potreste approfittare dei saldi del Black Friday per acquistare il gioco con il 75% di sconto su PlayStation Store e Xbox Store o su Steam con i saldi autunnali.