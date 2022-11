Genshin Impact: data e orario della presentazione dell'Update 3.3, che introduce l'italiano

Hoyoverse ha annunciato data e orario della presentazione su Twitch dell'Update 3.3 di Genshin Impact, particolarmente atteso dai giocatori nostrani dato che introdurrà dopo una lunga attesa la localizzazione in lingua italiana. L'appuntamento è fissato alle 13:00 italiane di venerdì 25 novembre 2022.

Potrete seguire l'evento in diretta sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact a questo indirizzo, o in differita sul canale YouTube a partire dalle 17:00 italiane dello stesso giorno.

Durante la presentazione possiamo aspettarci i dettagli su The Wanderer e Faruzan, i due nuovi personaggi giocabili presentati da Hoyoverse settimane fa, nonché tutte le informazioni su Genius Invokation, il gioco di carte collezionabili di Genshin Impact. Ricordiamo inoltre che la versione 3.3 includerà la localizzazione in italiano con sottotitoli. A tal proposito vi ricordiamo che è iniziata la campagna di pre-registrazione, con in palio varie ricompense, da Mora e Primogemme da riscattare nel gioco a un iPhone 14 e due PS5.

Possiamo inoltre aspettarci i dettagli su nuovi banner e rerun di vecchi personaggi, missioni, eventi e modifiche più o meno importanti ai sistemi di gioco. Come da tradizione inoltre Hoyoverse durante la diretta condividerà con la community dei codici promozionali per ottenere Primogemme gratis e altre risorse utili. Insomma si tratta di un evento sicuramente da non perdere per conoscere in anticipo tutte le novità della versione 3.3 di Genshin Impact, che ricordiamo sarà disponibile dal 7 dicembre 2022.