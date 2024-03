Dragon's Dogma 2: Capcom chiede ai giocatori se vorrebbero un'espansione

Non è passata neppure una settimana dal lancio di Dragon's Dogma 2, ma Capcom sta già chiedendo ai giocatori se sarebbero interessati a una possibile espansione a pagamento tramite un sondaggio pubblico.

Il questionario non si limita a tastare il terreno per un possibile DLC di taglia variabile, ma chiede un po' di tutto, se avete giocato al predecessore, come siete venuti a conoscenza di Dragon's Dogma 2, su quale piattaforma giocate, cosa vi piace e cosa non vi piace del titolo e così via. Se siete interessati, potrete parteciparvi a questo indirizzo.

Per quanto riguarda le domande relative a un eventuale espansione, il sondaggio, nel caso si scelga l'opzione "sarei interessato all'acquisto a seconda del prezzo" chiede all'utente anche quale prezzo sarebbe disposto a pagare, con le risposte possibili che partono da "fino a 9,99 euro" a "più di 50 euro", con diverse opzioni intermedie nel mezzo.

Come probabilmente saprete, per il momento Capcom non ha svelato alcun piano in merito a una possibile espansione, per quanto si tratta di un'eventualità molto plausibile, considerando il successo iniziale che sta vivendo il titolo e che anche il primo Dragon's Dogma aveva ricevuto un corposo DLC, "Dark Arisen", che aveva introdotto una nuova avventura, location, missioni, andando ad ampliare inoltre il repertorio di mostri, abilità e apportando modifiche sostanziali al gameplay e il bilanciamento.