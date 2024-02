Dragon's Dogma 2 avrà una modalità fotografica: una prima immagine ne mostra le funzioni

Dragon's Dogma 2 è uno dei giochi più attesi di marzo 2024, per tanti buoni motivi. Ora, un fetta di giocatori che amano creare e condividere avrà un motivo in più per volerlo comprare: Dragon's Dogma 2 proporrà anche una modalità fotografica tramite la quale immortalare la bellezza del mondo di gioco e l'intensità degli scontri, catturando anche il più piccolo istante di una battaglia.

La conferma arriva da un tweet del profilo ufficiale Twitter di Dragon's Dogma 2, che potete vedere qui sotto.

Trattandosi della versione giapponese, non abbiamo modo di comprendere nel dettaglio cosa indichino le opzioni mostrate in questo specifico screenshot, ma in ogni caso possiamo supporre che sarà un sistema simile a quello presenti in altri giochi.

Va comunque ricordato che non è una completa novità, in quanto anche il primo Dragon's Dogma aveva una modalità fotografica, sebbene fosse povera di opzioni. Considerando che questa funzionalità è diventata più comune dei giochi d'oggi, crediamo proprio che la nuova versione sarà di qualità superiore.