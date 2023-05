Dragon's Dogma 2 non avrà il multiplayer co-op, conferma Capcom

Dragon's Dogma 2 non avrà il multiplayer cooperativo, ha confermato Capcom, nonostante il suo gameplay possa sembrare portato per un approccio del genere, visto soprattutto il sistema dei compagni che rimangono sempre al fianco del giocatore, gli sviluppatori non hanno inserito l'opzione.

D'altra parte, anche il primo Dragon's Dogma aveva attuato una scelta del genere, diventata poi una vera e propria caratteristica distintiva del gioco: stiamo parlando delle pedine, che sono già state confermate come presenti anche in Dragon's Dogma 2, dopo la nuova presentazione che abbiamo visto al PlayStation Showcase e le prime immagini e dettagli emersi in seguito.

Si tratta di un sistema di gestione dei compagni di battaglia interamente incentrato sull'intelligenza artificiale, dunque non riguarda altri giocatori. Le speculazioni su un possibile inserimento di una modalità multiplayer cooperativa, magari da annunciare in seguito, non sono comunque mancate, tuttavia la stessa pagina ufficiale del gioco rende ben chiara la situazione.

Scorrendo in fondo, possiamo vedere le caratteristiche principali di Dragon's Dogma 2, con un ben chiaro "Giocatori: 1". Sembra proprio che, anche in questo caso, non verrà presa in considerazione l'idea del multiplayer cooperativo nel gioco, nonostante continui a sembrare un'opzione decisamente allettante per il tipo di gioco.