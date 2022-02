Dying Light 2 Stay Human ha più bug della versione PC di Cyberpunk 2077, per IGN

IGN è rimasta particolarmente colpita dai bug di Dying Light 2 Stay Human, tanto da arrivare a pubblicare un vero e proprio box di avviso dedicato, paragonando lo stato del gioco a quello della versione PC di Cyberpunk 2077 al momento del lancio. Anzi, addirittura è stato definito peggiore.

Se ricordate, il titolo di CD Project Red su PC era sì giocabile, a differenza delle versioni console, ma era comunque piagato da diversi problemi. Lo stesso pare valga per Dying Light 2 Stay Human, con però la differenza che almeno, in questo caso, manca ancora la patch di lancio.

Comunque sia IGN ha sottolineato come il gioco si blocchi spesso in maniera irreversibile, e abbia parecchi malfunzionamenti negli script e nei dialoghi. Inoltre sarebbe piagato da performance non proprio esaltanti (è stato testato su Xbox Series X, ma pare valga lo stesso anche per le versioni PC e PS5), da bug nei file di salvataggio e da tanti altri problemi, piccoli e grandi, che diventano sempre più presenti mano a mano che si avanza nell'avventura.

La sostanza è che se non siete tra quelli particolarmente tolleranti con i bug, forse fareste meglio ad attendere prima di procedere all'acquisto. Quantomeno aspettate la famosa prima patch, che potrebbe risolvere diverse criticità.

Per altri dettagli in merito al gioco, leggete la nostra recensione di Dying Light 2 Stay Human.