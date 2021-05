Dying Light 2: Techland svelerà il gioco questa settimana su Twitch, è ufficiale

L'aria dell'E3, come sempre, fa bene all'industria. Dopo l'annuncio del nuovo State of Play a tema Horizon Forbidden West, adesso arriva Techland ad annunciare -finalmente- quando svelerà al mondo il suo attesissimo Dying Light 2. Giovedì 27 maggio 2021 alle 21, infatti, lo studio polacco ha annunciato ufficialmente che sarà in diretta su Twitch per mostrare qualcosa di più del gioco.

"Ricordate Harran? Nessuno può dimenticarla...ma la Città adesso è il nostro rifugio e ha bisogno del nostro aiuto. C'è molto che dovreste sapere e così poco tempo, e questi indizi non possono finire nella mani sbagliate," dice l'invito dello studio.