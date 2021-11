Elden Ring: combattimenti, esplorazione e boss in tanti video gameplay

Domani avrà inizio la closed beta di Elden Ring, il che darà l'opportunità ai fortunati che hanno ricevuto un codice da Bandai Namco di provare in anticipo la nuova opera di From Software. Per ingannare l'attesa che ci separa alla prima sessione del Network Test o per chi invece dovrà aspettare direttamente la versione completa, ecco una bella scorpacciata di video gameplay che mostrano combattimenti, esplorazione e anche qualche boss opzionale.

I filmati sono stati pubblicati nelle ultime ore da testate videoludiche estere e content creator che hanno avuto modo di provare i contenuti della closed beta in anticipo. I video durano mediatamente mezz'ora l'uno, quindi di carne ce n'è davvero molta, inclusi boss ed aree opzionali.

Il primo filmato è ovviamente il nostro provato della beta di Elden Ring, mentre il secondo mostra in azione il Warrior, il Champion, l'Enchanted Knight e il Bloody Wolf, in pratica tutte le classi disponibili nella beta ad eccezione del Prophet, il che ci dà modo di notare le differenze del moveset delle varie armi e il funzionamento di alcuni incantesimi. Il resto dei video gameplay sono tutti girati con il Bloody Wolf, a quanto pare una classe molto gettonata, ma sono comunque interessanti per i contenuti mostrati e le opinioni condivise.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se non volete arrivare impreparati alla beta vi consigliamo di leggere la nostra guida su come superare il Network Test di Elden Ring senza morire... troppe volte.