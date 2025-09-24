Elden Ring Nightreign + DLC in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Elden Ring Nightreign in versione Seekers Edition è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 31% rispetto al prezzo consigliato per la versione Xbox Series, venduta e spedita da Amazon. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Si tratta del prezzo più basso di sempre per la versione Xbox . Se siete invece in cerca della versione PS4 o la versione PS5 , le potete trovare a questi indirizzi oppure tramite i box qui sotto. La Seekers Edition è l'edizione che include il gioco base su disco, il DLC a pagamento (in arrivo), la colonna sonora e l'artbook digitali.

Che gioco è Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign è un gioco d'azione multigiocatore cooperativo che vede squadre da due o tre giocatori (ma i coraggiosi possono giocare da soli) che affrontano un'isola piena di accampamenti, castelli, chiese e altri punti di interesse dove sconfiggere nemici comuni e mini boss, così da ottenere nuove armi con abilità uniche. Lo scopo è potenziarsi il più possibile entro un certo limite di tempo prima dell'arrivo del boss.

Nell'isola, infatti, c'è un cerchio di pioggia acida che si restringe e sposta man mano che i minuti passano (in stile battle royale): quando il cerchio è di dimensione minima, al suo interno appare il boss. Una volta sconfitto si passa al giorno successivo e si ripete il tutto, mentre al terzo giorno si arriva al boss finale della partita. Il tutto dura una trentina di minuti circa e, sia in caso di vittoria che di sconfitta, otteniamo delle ricompense per personalizzare le varie classi di personaggio (con poteri unici) disponibili.