Ender Magnolia: Bloom in the Mist ha una data di uscita in versione 1.0: il team dice anche quante ore durerà

Ender Magnolia: Bloom in the Mist sarà pubblicato in versione 1.0 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (esatto, niente Xbox One, sulla base dell'annuncio ufficiale degli autori).

Adglobe, Live Wire e Binary Haze Interactive hanno annunciato che Ender Magnolia: Bloom in the Mist - il seguito dell'apprezzato metroidvania Ender Lilies - ha una data di uscita in versione 1.0: il 22 gennaio 2025 . Questo significa che il gioco verrà pubblicato circa dieci mesi dopo l'arrivo dell'Accesso Anticipato su Steam.

Cosa sappiamo di Ender Magnolia: Bloom in the Mist

L'annuncio del team di Ender Magnolia: Bloom in the Mist è arrivato tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. Oltre a indicare data di uscita e piattaforme, il team afferma che possiamo aspettarci 35 ore di contenuti. Si tratta di un numero di ore ben superiore rispetto al primo capitolo, che poteva essere completato al 100% in una ventina di ore.

Gli autori indicano poi la pagina del gioco, dove è possibile acquistarlo a 19,99€ (ricordiamo che il prezzo salirà all'arrivo della versione 1.0). Tramite Steam possiamo già vedere che Ender Magnolia: Bloom in the Mist ha oltre 3.700 recensioni, con una media "Estremamente positiva" pari al 97% di responsi positivi. Chiaramente il gioco è stato apprezzato nella sua versione preliminare.

Nel nostro provato vi avevamo spiegato che "La prima esperienza con Ender Magnolia: Bloom in the Mist è più che positiva: si presenta come un'evoluzione di Ender Lilies, con una serie di miglioramenti alla 'Quality of Life' che rendono l'esperienza ancora più snella e piacevole."