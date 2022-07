Fable: Anna Megill promossa a Narrative Lead, autrice anche di Control

Proseguono i lavori in Playground Games per Fable, e qualcosa si muove anche tra i ruoli del team britannico, con Anna Megill che è stata promossa al ruolo di narrative lead, dopo essere stata assunta più di un anno fa per lavorare sempre sugli elementi narrativi, come story writer.

Si tratta di una sceneggiatrice che ha un passato molto attivo nel mondo dei videogiochi, avendo peraltro lavorato in precedenza anche a Control di Remedy e vari altri titoli che hanno nella narrazione un elemento di grande importanza. Probabilmente anche per questo motivo, dopo l'assunzione annunciata già alla fine del 2020, la Megill pare abbia continuato a fare carriera e sia ora una delle massime cariche nell'ambito narrativo di Fable.



Anna Megill è, in effetti, un'autrice molto conosciuta nell'ambito delle sceneggiature e storie per videogiochi, avendo preso parte ad alcuni dei progetti più riusciti proprio nell'ambito della narrazione: guardando il lungo curriculum, oltre a Control risaltano anche Avatar: Frontiers of Pandora, Dishonored, Murdered: Soul Suspect e vari altri titoli tra i quali Guild Wars 2 e The Legend of Zelda: Spirit Tracks.

In base alla data di assunzione, sono ormai quasi due anni che sta lavorando a Fable, dunque ci sarà probabilmente molto di suo nella storia e nei dialoghi del gioco Playground Games, in ogni caso ha voluto condividere su Twitter questo nuovo avanzamento di carriera di cui, evidentemente, è molto orgogliosa: "Alcune notizie emozionanti per questo fine settimana. Ora sono narrative lead su Fable!"