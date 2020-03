Final Fantasy 7 Remake si mostra in tante nuove immagini su personaggi, ambientazioni e gameplay

Final Fantasy 7 Remake torna a mostrarsi con un'ampia serie di immagini che illustrano diverse cose per il mastodontico rifacimento del gioco Square Enix, mettendo in scena personaggi, ambientazioni e vari momenti del gameplay.



Tra i personaggi che compaiono negli screenshot in questione vediamo Tseng, il capo dei Turks, divisione investigativa della corporazione Shinra, oltre a Don Corneo, il capo del mercato murato e grande estimatore di ragazze, protagonista di una situazione molto particolare nella storia di Final Fantasy 7 che viene qui replicata anche nel Remake. Vediamo inoltre Anyan Kunyan, Leslie, Madame M e Sam.



Alcune immagini mostrano situazioni di gioco come il sistema di combattimento, che riprende caratteristiche dell'originale ma all'interno di un nuovo contesto action e dinamico, con uso di varie abilità e colpi speciali.



Altre immagini riguardano invece le ambientazioni di Final Fantasy 7 Remake: vediamo dunque il Mercato Murato, ovvero l'area sotto il controllo di Don Corneo, costruito sulle rovine del crollo del vecchio Settore 6 di Midgar, che contiene anche l'arena sotterranea dove vengono organizzati incontri di lotta clandestini. Tra le aree interne troviamo anche il Dolcemiele, ovvero il locale Honeybee che i protagonisti dovranno visitare nel corso di una situazione piuttosto particolare, come dimostrano alcune delle immagini nuove.



Su Final Fantasy 7 Remake è stato inoltre pubblicato di recente il primo episodio del lungo documentario dietro le quinte, mentre Square Enix ha riferito che Midgar è progettata per farvi sentire in colpa, in un certo senso.