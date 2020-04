Final Fantasy 7 Remake, il nuovo video dietro le quinte ci parla della colonna sonora

Square Enix ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte in cui si parla della colonna sonora di Final Fantasy 7 Remake. Si tratta del quarto episodio della serie "Inside Final Fantasy VII Remake", piena di informazioni sullo sviluppo del gioco e di interviste con gli sviluppatori.

Nel video di oggi, che trovate in testa alla notizia, vengono intervistati il producer Yoshinori Kitase, il music supervisor Keiji Kawamori, il sound director Makoto Ise e i compositori Mitsuto Suzuki e Masashi Hamauzu. Il video mostra anche delle brevi sequenze di gameplay. Se non volete avere anticipazioni, evitate di guardarlo e passate oltre.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake scritta dal prode Christian Colli. Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake uscirà il 10 aprile 2020 in tutto il mondo. Il precaricamento è già iniziato, ma in realtà sono in molti ad aver ricevuto in anticipo la loro copia fisica che ci stanno già giocando da tempo.