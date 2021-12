Fortnite: Epic Games chiede ai leaker di non svelare nulla del Capitolo 3

In vista del lancio del Capitolo 3 di Fortnite, Epic Games ha contattato alcuni dei leaker e dataminer più noti della community chiedendogli di non svelare in anticipo nessun dettaglio al riguardo prima del lancio dell'update che segnerà fondamentalmente l'inizio di una nuova era del battle royale.

Alcuni dei leaker più noti, come HypeX, ShiinaBR e iFireMonkey, affermano di aver ricevuto un messaggio da Epic Games in cui la compagnia gli chiede di non spifferare nulla o condividere sui social leak relativi al Capitolo 3. Alcuni di loro devono ancora decidere se seguire questa direttiva, mentre altri stanno discutendo con gli sviluppatori per trovare una possibile soluzione che vada bene a tutti.

Una richiesta simile suggerisce che c'è qualcosa di grosso in pentola per il Capitolo 3 di Fortnite ed Epic Games non vuole venga svelato in anticipo per non rovinare la sorpresa ai giocatori. D'altro canto i leaker che sono stati contattati si interrogano se si tratta di una contromisura efficiente, dato che altri gola profonda meno noti, che dunque non sono stati contattati da Epic, potrebbero comunque spifferare tutto.

"Ho provato a pensare come potrebbe funzionare questa cosa", afferma iFireMonkey su Twitter "e quello che penso è che se chiunque è in grado di leakare l'update non vedo il motivo per cui non dovrei postare dei leak, visto che a prescindere le persone vedranno comunque questi post."

Il Capitolo 3 di Fortnite debutterà il prossimo mese, dopo l'evento "The End" che si svolgerà sabato 4 dicembre 2021, che farà calare il sipario sul Capitolo 2.