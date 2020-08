Fortnite, giocatori diventano tassisti e smettono di combattere

L'Aggiornamento 13.40 di Fortnite Battaglia Reale (Capitolo 2 Stagione 3) si è davvero rivelato... significativo. Ha modificato gli equilibri del Battle Royale di Epic Games in modo vistoso, introducendo le automobili. Ma non è tutto: con un po' di inventiva e buona volontà, i giocatori sono diventati dei tassisti.

Molto semplicemente, forse anche perché stanchi delle meccaniche di gioco rimaste immutate da anni (ma quali dovrebbero essere, in un Battle Royale?), alcuni giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 hanno smesso di combattere e cominciato a mostrarsi amichevoli nei confronti degli altri presenti. Come? Fornendo un servizio: si sono trasformati in tassisti. Non è raro trovare dei partecipanti alla partita che prendano il controllo dei tanti taxy sulla mappa di gioco, e che comincino a trasportare gli altri presenti da un punto all'altro dell'ampia mappa di Epic Games. Non era questo che intendeva SypherPK, probabilmente, quando ha mostrato come usare le automobili e i loro trucchi.

"Ho iniziato a portare in taxi la gente da Corso Commercio a Parco Pacifico" ha dichiarato su Reddit Mtaylor0812, "e questo tizio gentilissimo ha rifornito la mia auto più volte, lungo il percorso. A che gioco sto giocando? Lo adoro". Va detto che esiste una specifica missione, che richiede di viaggiare in auto da Corso Commercio a Parco Pacifico in meno di quattro minuti. Molte macchine lungo il percorso hanno bisogno di rifornimenti: dunque il giocatore deve scendere dal mezzo e ricaricarlo con il carburante disponibile. Ciò rende i presenti vulnerabili: eppure non un solo colpo è stato esploso, durante la sessione di gioco di Mtaylor0812.

Ma non è l'unica esperienza di questo tipo, negli ultimi giorni. Un altro utente su Reddit, Reflective Ruby, ha raccontato quanto segue: "Io nel gioco uso il taxi. Mi piace essere amichevole e un sacco di gente non mi spara, agendo in questo modo". Non vi sono doppi fini: questi giocatori davvero si divertono semplicemente a fornire un servizio utile sulla mappa di gioco.

Certo, la filosofia stessa del Battle Royale non ne risulta irrobustita, ma in fondo Fortnite ha insegnato ai giocatori a trovare modi diversissimi e originali per divertirsi. Siamo sicuri che tutto ciò sia un male?