Fortnite: Leader Squadra Mecha e Supersonico nel negozio del 2 febbraio 2020

Il nuovo negozio domenicale di Fortnite Capitolo 2 è arrivato, con una ricca dosa di contenuti complessivi, parte dei quali inedita o di ritorno dopo molti mesi di assenza. Vediamo dunque con ordine tutti i dettagli che dovete conoscere.

Innanzitutto torna nel negozio di Fortnite Capitolo 2 il Leader Squadra Mecha, robottone proposto al prezzo di 1600 V-buck, cioè circa 16 euro al cambio; possiede uno stile aggiuntivo ed una emote integrata. Torna anche Supersonico, che davvero non si faceva vedere da un po': costa 2000 V-buck, il prezzo più alto di sempre per una Skin, ma va detto che possiede in tutto quattro stili molto diversi tra loro. I balletti in evidenza di oggi sono Ordinaria Amministrazione, Terapia della danza, Balzellon Balzelloni (quest'ultimo inedito) e Applauso lento.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 2 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Intanto da pochi giorni Epic Games ha anche reso disponibili le nuove sfide a tempo straordinario.

Supersonico (Costume) - 2000 V-buck

Leader Squadra Mecha (Costume) - 1600 V-buck

Bronto (Costume) - 1200 V-buck

Abstrakt (Costume) - 1500 V-buck

Bracer (Costume) - 800 V-buck

Ordinaria amministrazione (Emote) - 500 V-buck

Terapia della danza (Emote) - 800 V-buck

Balzellon Balzelloni (Emote) - 500 V-buck

Applauso Lento (Emote) - 200 V-buck

Skin NFL a tema Super Bowl 2020 (Costume) - 1500 V-buck