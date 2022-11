Genshin Impact: giocatori spiegano perché hanno speso tra i 1.000 e i 90.000 dollari

Un articolo pubblicato sulle pagine di Kotaku riporta le testimonianze di alcuni giocatori di Genshin Impact che hanno spiegato i motivi per cui hanno investito tra i 1.000 e i 90.000 dollari nell'action RPG gratuito di Hoyoverse.

Come probabilmente saprete Genshin Impact è un gioco free-to-play, tuttavia include anche delle microtransazioni sotto forma di meccaniche gacha, che permettono di "tentare la fortuna" per ottenere personaggi e armi particolarmente rare e potenti.

Specifichiamo che tutti i contenuti sono accessibili senza spendere nulla, e che l'endgame è alla portata di tutti, ma chiaramente chi mette mani al portafoglio può costruire il proprio team dei sogni più facilmente.

I giocatori che investono cifre elevate nei giochi free-to-play vengono definiti in gergo "whale" (balene), mentre quelli che spendono cifre moderate (ad esempio per il Pass Battaglia) vengono definiti "dolphin" (delfini). In alcuni casi parliamo di persone facoltose e che dunque non si fanno problemi a investire cifre elevate nei loro giochi preferiti, in altri casi di persone con redditi nella media o anche con problemi economici, esacerbati dagli acquisti in-game. Parliamo ovviamente di casi limite, ma le testimonianze riportate nell'articolo di Kotaku rimangono comunque molto interessanti da leggere.

"È come quella canzone di Ariana Grande (7 Rings, ndr): la vedo, mi piace, la voglio, la prendo", ha detto un banchiere che ha speso oltre $ 10.000 in Genshin Impact. "Non sono noto per spendere con quello che mi piace. Alcune persone collezionano fotocard. Alcuni vanno a concerti e ogni genere di cose. Io colleziono giochi".

"(Ottenere ogni personaggio della regione di Inazuma) non mi ha causato difficoltà finanziare, ma probabilmente l'avrei fatto se avessi continuato", ha detto un giocatore di nome Jay che ha speso oltre 16.000 dollari. "Ho deciso che sarò molto più selettivo sui personaggi per i quali voglio ottenere le costellazioni da ora in poi, il che mi ha aiutato a mantenere la mia spesa per quest'anno molto più bassa".

"I videogiochi sono probabilmente il mio più grande investimento ricreativo della mia vita", ha affermato il giocatore QQ che ha speso oltre 1.000 dollari in totale su Genshin Impact. "I soldi destinati a Genshin e ad altri giochi sarebbero stati spesi altrove, indipendentemente dai miei hobby in quel momento".

"Una delle ragioni è spingere al massimo i danni che posso fare con questi personaggi e testare differenti team e strategia", ha detto lo streamer RazerNinja, che ha speso 90.000 dollari su Genshin Impact, che streamma regolarmente su Twitch in aggiunta al suo lavoro normale. "La seconda motivazione è il fattore completismo. Avere tutti i personaggi potenziati al massimo è semplicemente appagante. La terza ragione riguarda lo streaming. C'è sempre qualcuno che vuole vedere un personaggio alla massima potenza". Ha aggiunto che avrebbe speso cifre simili lo stesso, anche senza tenere in considerazione la sua attività da streamer.

Genshin Impact, un artwork ufficiale

Tra i giocatori intervistati da Kotaku c'è sia chi si è pentito di aver speso molti soldi in Genshin Impact, chi invece non lo è affatto.

"Ho problemi di salute mentale e purtroppo ho scoperto che i soldi che ho speso per Genshin sono ancora più economici della terapia a tempo pieno da queste parti. Ho usato il gioco come una sorta di stampella emotiva che mi tiene insieme", ha detto un dipendente governativo che ha speso oltre 1.000 dollari. "So che non è salutare, ma amo così tanto il gioco. Non vedo l'ora di giocarci ogni giorno".

"Avrei potuto usare quei soldi per qualcos'altro", ha detto Patrice, una studentessa universitaria che aveva speso "forse" 2.000 o 3.000 dollari prima di smettere per concentrarsi sui suoi studi. "Pensavo: Wow, ho speso oltre 1.000 dollari per avere un personaggio C6 (con il massimo delle Costellazioni, il che significa "ottenere" quel personaggio 7 volte, ndr) quando avrei potuto comprare un laptop, vestiti o cibo completamente nuovi".

"Ho lasciato andare alcuni acquisti d'impulso o desideri personali perché tutto ciò che continuo a pensare è 'l'acquisto di questo è equivalente a [x] pull", ha detto l'impiegato governativo citato in precedenza.

Alla domanda se ritengono le meccaniche gacha di Genshin Impact gioco d'azzardo o predatorie, i pareri degli intervistati sono contrastanti.

Un programmatore di nome Lunikc che ha speso 25.000 dollari afferma di non avere problemi con il sistema di monetizzazione di Genshin Impact perché non è necessario spendere soldi per completare i contenuti del gioco. "Non c'è il PvP, quindi non c'è davvero alcuna pressione nel competere tra giocatori. C'è solo la co-op, quindi penso promuova una comunity e un ambiente migliore".

Jay invece ha un'opinione senza dubbio più negativa: "Una cosa è vendere cosmetici nel gioco per entrare per lo sviluppo continuo di un gioco, ma il sistema gacha è incredibilmente predatorio e il costo di questa dipendenza è enorme, forse a tal punto da rovinare la vita. Onestamente mi piacerebbe che le discussioni al riguardo continuassero e che venissero introdotte ulteriori normative sui gacha o sulle lootbox per proteggere le persone che sono suscettibili di esser sfruttate in questo modo".

Prima di precipitarvi nei commenti, ribadiamo che le testimonianze qui sopra sono degli esempi di casi limite e dunque non rappresentano ovviamente la community di Genshin Impact nella sua interezza.

Voi avete giocato in passato o state giocando a Genshin Impact? Che ne pensate del suo sistema di microtransazioni?

Rimanendo in tema, di recente Genshin Impact è stato aggiornato alla versione 3.2, mentre il mese prossimo arriverà la tanto attesa traduzione in italiano.