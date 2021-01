Genshin Impact, scoperto un trucco nell'evento Sinfonia Hipostatica

In Genshin Impact alcuni giocatori hanno scoperto una sorta di trucco, un exploit, all'interno dell'evento Sinfonia Hipostatica, sfruttabile grazie al particolare design degli scontri con i boss.

In questo nuovo evento, i giocatori devono affrontare diverse varianti dei nemici, una delle quali è la Violet Lightning Concerto, che contrattacca gli attacchi elettrici con danni di tipo simile e può essere affrontato sia in singolo che in modalità cooperativa.

Secondo quanto riportato anche da SiliconEra, all'inizio del combattimento, i personaggi ottengono una ricarica completa automatica delle barre di salute ed Elemental Burst portate al massimo. Ebbene, è possibile uscire immediatamente dall'incontro attraverso il menù di pausa una volta ottenuto questo bonus senza dover affrontare necessariamente lo scontro.

In questo modo, si può sfruttare questa ricarica "gratis" in qualsiasi momento, per poter poi affrontare altre sfide e missioni all'interno del gioco. Ad esempio, è possibile utilizzarla per raggiungere alcuni obiettivi specifici, come il fatto di effettuare 5 burst in 15 secondi (usando un personaggio con un cooldown veloce) o altri achievement altrimenti difficili da ottenere.

Tutto questo a meno che miHoYo non corregga l'exploit tramite aggiornamenti. In ogni caso, l'evento Sinfonia Hipostatica durerà solo fino al 31 gennaio 2021. Nel frattempo, abbiamo visto arrivare Ganyu come nuova combattente all'interno del roster di personaggi selezionabili, mentre alcuni indizi fanno pensare all'arrivo di un abbonamento per la Resina.