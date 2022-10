Genshin Impact Update 3.2: data e orario della manutenzione, 600 Primogem gratis per tutti

In vista del lancio dell'Update 3.2 di Genshin Impact, Hoyoverse ha annunciato data e orario della manutenzione che manderà offline i server per diverse ore, rendendo impossibile dunque effettuare il log-in e accedere al gioco. I lavori avranno inizio alle 23:00 di domani, martedì 1 novembre. Come da tradizione la pazienza dei giocatori verrà ricompensata da un ricco bonus di 600 Primogem gratis, che sarà possibile riscattare dopo il termine della manutenzione e installato la nuova patch.

Stando alle informazioni condivise da Hoyoverse sul sito ufficiale di Genshin Impact, la durata stimata della manutenzione è di cinque ore. Salvo imprevisti, dunque sarà possibile tornare a giocare a partire dalle 04:00 del mattino del 2 novembre 2022. L'orario fortunatamente gioca a favore degli utenti europei, ad eccezione di quelli a cui piace fare le ore piccole nel Teyvat.

Come da tradizione, per ricompensare la pazienza dei giocatori, Hoyoverse regalerà un bonus di 300 Primogem gratis (60 per ogni ora di manutenzione), a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogem (o "Primogemme", iniziamo a fare confidenza con la terminologia italiana in vista della versione 3.3 di Genshin Impact che introdurrà l'italiano). Potranno riscattarle tutti giocatori tramite la casella di posta di Paimon, a patto di aver raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore.

Si tratta di un bonus che sicuramente farà comodo a tutti coloro che stanno risparmiando per poter aggiungere alla propria squadra Nahida o gli altri personaggi che arricchiranno il cast del gioco in futuro, tra cui i neo-annunciati Faruzan e The Wanderer, in arrivo nella versione 3.3 di Genshin Impact.

Nel frattempo ecco tutte le novità che verranno introdotte con l'Update 3.2 di Genshin Impact, tra nuovi banner, missioni, boss, eventi e altro ancora.