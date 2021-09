God of War: Ragnarok, il Fimbulwinter avrà effetti differenti in tutti i nove Regni

Come suggerisce il titolo, in God of War: Ragnarok molto probabilmente assisteremo alla "fine dei mondi". Il Ragnarok tuttavia, come descritto nella mitologia norrena, sarà preceduto dal Fimbulwinter, un lunghissimo inverno. Come spiegato da Eric Williams, il game director della nuova avventura di Kratos e Atreus, questo evento avrà effetti differenti su tutti i nove Regni che visiteremo nel gioco.

Il Filmbumwinter, secondo la mitologia norrena, è uno dei segni che annunciano la venuta del Ragnarok, la fine del mondo. La parola, significa "terribile inverno" e indica una lunga stagione gelida, che dura per ben tre anni, al termine della quale avverrà la destabilizzazione di tutti i rapporti sociali e la fine del mondo.

God of War: Ragnarok

In un'intervista con IGN, Williams spiega che ognuno dei nove regni di God of War: Ragnarok subirà gli effetti del Fimbulwinter in modo differente. Come abbiamo notato dal trailer, ad esempio il Lago dei Nove ora è completamente congelato. Tuttavia ciò non significa che tutte le aree che esploreremo saranno innevate o ricoperte dai ghiacci.

"Lavorare su tutti i Nove Regni è stato grandioso perché mi ha permesso di trasformare qualcosa di vecchio in qualcosa di nuovo", spiega Williams. "Ogni reame che avete visitato in passato è cambiato in qualche modo per via del Fimbulwinter. Non significa che ogni Regno sia innevato, in ogni caso. Penso che (Filbumwinter) sia un nome improprio... è un evento che cambia i reami in modi differenti. Midgar è l'epicentro del cataclisma, quindi è avvolto dal permafrost quasi del tutto."

Di recente Williams ha svelato anche nuovi interessanti dettagli sul sistema di combattimento, spiegando che God of War: Ragnarok avrà scontri più vari e con maggiore enfasi sulla verticalità.