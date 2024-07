God of War: Ragnarok è in offerta a metà prezzo per il Prime Day di Amazon

Le offerte del Prime Day di Amazon propongono tantissimi giochi in sconto, incluso God of War: Ragnarok. L'ultima avventura di Kratos e Atreus viene proposta in versione PS5 scontata del 50% in confronto al prezzo standard. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina del gioco a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo standard di God of War: Ragnarok è di 80,99 euro, mentre al momento gli iscritti a Prime possono acquistarlo a soli 40,59 euro, con una riduzione di praticamente 40 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque include le opzioni di spedizioni rapida offerta dalla piattaforma.