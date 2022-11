God of War Ragnarok: Patch 2.04 disponibile, risolve il bug del livello di difficoltà

Sony Santa Monica ha pubblicato poche ore fa la Patch 2.04 di God of War Ragnarok per PS5 e PS4. Si tratta di un aggiornamento che farà la gioia di tutti quei giocatori che sono incappati nel bug che impedisce di modificare il livello di difficoltà, dato che è stato finalmente risolto.

Fin dal lancio del gioco, infatti, svariati utenti hanno segnalato in rete di non poter cambiare il livello di difficoltà una volta iniziata la partita. Questo significa che molti di coloro che si sono pentiti di aver scelto una difficoltà troppo alta o troppo bassa per i propri gusti sono stati costretti a ricominciare il gioco da capo o metterlo in pausa in attesa di un fix da parte di Santa Monica, che ora finalmente è arrivato.

Per il resto l'aggiornamento si limita risolvere un crash dell'applicazione che si verificava di rado nel menù degli armamenti di Kratos. Di seguito le note ufficiali della Patch 2.04 di God of War Ragnarok tradotte:

Generale

Risolto un problema per il quale alcuni giocatori non potevano cambiare il livello di difficoltà.

Stabilità e performance

Risolto un raro crash dell'applicazione che poteva verificarsi nel menu delle armi.

God of War Ragnarok

Stando a Twisted Voxel, la Patch 2.04 di God of War Ragnarok pesa 221,4 MB su PS5, portando le dimensioni totali dell'installazione a 84,08 GB. Nessun dettaglio invece per quanto riguarda la versione PS4.

Rimanendo in tema, il director Eric Williams di recente ha affermato che probabilmente non ci saranno DLC o espansioni per God of War Ragnarok.