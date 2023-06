GTA 5: aggiunto un modo nuovo per scattare, ci sono voluti solo dieci anni

Un nuovo aggiornamento per il sempreverde Grand Theft Auto 5 ha introdotto varie novità e una di questa era certamente molto attesa: la possibilità di scattare tenendo premuto un tasto, invece di dover premere a ripetizione. Ci sono voluti solo dieci anni per far sì che arrivasse. Ovviamente non si tratta di una sostituzione dell'opzione precedente, ma semplicemente una variante che può essere attivata dal giocatore nelle impostazioni.

Questo aggiornamento "quality of life" introdotto da Rockstar Games in GTA 5 propone anche novità. Invece di reclamare singolarmente tutti i veicoli distrutti dalla Mors Mutal Insurance, ora c'è un'opzione che consente di risolvere il problema in una volta sola. È inoltre possibile aggiungere etichette descrittive personalizzate nei garage per "aiutare a localizzare rapidamente le vostre auto preferite" e inoltre la neve farà il suo atteso debutto in Rockstar Creator.

GTA 5 è sempre un gran gioco, anche dopo dieci anni

In generale, si tratta di accorgimenti che non possono non essere apprezzati. Ovviamente molti fan preferirebbero aggiornamenti sullo sviluppo di GTA 6, ma per il momento sembra che sia ancora troppo presto per scoprire qualcosa di ufficiale riguardo al gioco.

In ogni caso, il successo di GTA 6 sembra già dato per scontato con previsioni che parlano di 14 milioni di copie vendute al lancio e $1 miliardo di incassi, per gli analisti.