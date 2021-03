GTA 5 Remake: mod che migliora la grafica del gioco Rockstar Games disponibile

GTA 5 Remake è un'interessante mod che effettua una rielaborazione completa della grafica del gioco Rockstar Games su PC, disponibile in versione avanzata da Nb.Design ma solo attraverso il pagamento della quota Patreon dello sviluppatore.

A dire il vero, il risultato generale assomiglia più a una sorta di remaster che non un remake, trattandosi di modifiche marginali all'impianto grafico che, fondamentalmente, non viene sostituito o rifatto completamente, tuttavia il risultato generale è davvero notevole e potrebbe passare per un'operazione ufficiale di remaster da parte della stessa Rockstar Games.

Potete vedere di cosa si tratta nel video di presentazione riportato qui sotto: si tratta di un complesso insieme di aggiunte e miglioramenti applicati sulla base della grafica standard di Grand Theft Auto V, comprendenti una rielaborazione dell'illuminazione globale, modifica di texture e introduzione di nuova vegetazione, rocce, elementi naturali ed effetti meteo.

Al momento, la mod GTA 5 Remake è disponibile solo ai sostenitori del Patreon di Nb Visual, con possibile rilascio al pubblico di una versione di prova nel prossimo periodo ma non ci sono ancora informazioni al riguardo. In ogni caso, è interessante vedere gli effetti di questa mod nel trailer di presentazione riportato qui sotto.

Potrebbe, peraltro, rappresentare un'idea di quella che sarà la vociferata GTA 5 Enhanced Edition per PS5 e Xbox Series X|S, di cui non ci sono ancora informazioni ufficiali da parte di Rockstar Games ma che dovrebbe essere "una grande esperienza" e non un semplice porting, in base a quanto riferito.