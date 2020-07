GTA 6: una possibile caratteristica rivoluzionaria emerge da un team partner di Rockstar Games

GTA 6 potrebbe avere una caratteristica rivoluzionaria rispetto alla tradizione classica della serie, stando a una ricostruzione partita da annunci di lavoro da parte di un team partner di Rockstar Games, anche se la questione è ovviamente ancora molto vaga.

Come riporta Comicbook.com, il team australiano Video Games Deluxe, che ha già lavorato in precedenza a L.A. Noire: The VR Case Files, sta assumendo per un nuovo progetto di grandi dimensioni che è legato a un gioco tripla A open world, ancora in VR.

L'idea, dunque, è che questo grande progetto possa essere proprio Grand Theft Auto 6, anche se ovviamente non c'è alcuna certezza sulla questione e il tutto si limita a una semplice supposizione. Se questo venisse confermato, la possibilità è che possa essere presente una modalità VR all'interno di GTA 6, sviluppata appositamente da Video Games Deluxe.

Il team lo definisce un "progetto sconvolgente", ma non fornisce alcun dettaglio preciso tranne il fatto che si tratti di un titolo tripla A a mondo aperto. "Dopo aver concluso i lavori su L.A. Noire: The VR Case Files, accolto con ottimi consensi, stiamo lavorando a un nuovo progetto, un titolo tripla A open world in VR per Rockstar", si legge in un post del team su LinkedIn, "Il 2020 segna il nostro settimo anno di lavoro esclusivo per Rockstar a Sydney e siamo felici di prendere parte a questo progetto rivoluzionario".

Secondo il sito in questione, il progetto potrebbe dunque essere una modalità VR per GTA 6, ma chiaramente si tratta solo di una speculazione senza alcun fondamento ufficiale, per il momento.