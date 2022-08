GTA Online: giocatore recupera l'account rubato e trova valuta in-game pari a 18.700 euro

Farsi rubare l'account non è una bella esperienza, anche quando si tratta "solo" di un videogioco. Nel caso di questo giocatore, però, è stato un colpo di fortuna. Un utente di GTA Online ha infatti recuperato il proprio account dopo che gli era stato sottratto da un hacker e si è ritrovato miliardario.

L'utente è noto come MoistWave e, parlando con PCGamesN, ha spiegato che il suo account aveva subito un attacco hacker mentre era inattivo. Quando ha poi ripreso possesso del profilo, si è ritrovato con due miliardi di chips del Diamond Casino and Resort di GTA Online.

L'utente ha condiviso un'immagine della propria "vincita", come potete vedere qui sotto. Pare che Rockstar Games non abbiamo agito contro il giocatore che si è potuto tenere tutte le chips per il Casino di GTA Online.

L'immagine condivisa dal giocatore di GTA Online

Si è trattato di un colpo di fortuna non da poco. Le chip si acquistano di norma per 1 GTA$ l'una. Considerando che i GTA$ si possono anche acquistare con soldi reali, in una certa misura è come se il giocatore di GTA Online abbia ottenuto moneta in-game pari a oltre 18.700 euro reali (8 milioni di GTA$ costano 74.99€). Le chip possono essere usate per le varie attività del casino, ma anche per acquistare contenuti in-game come vestiti e decorazioni per la Penthouse del Casino.

Ricordiamo infine che GTA Online e Red Dead Online sono giocabili tramite Xbox Cloud Gaming, per il sito ufficiale Rockstar.