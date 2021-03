Halo Infinite senza battle royale sarebbe un fallimento, secondo lo streamer CouRage

Halo Infinite dovrebbe avere una modalità battle royale? C'è chi non solo ne è convinto ma pensa anche che, come lo streamer CouRage, la mancanza di una tale modalità segnerebbe addirittura il fallimento del gioco per Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Jack "CouRage" Dunlop è uno degli streamer più noti in ambito videoludico e ha riferito che Halo è la sua serie preferita di sempre, a quanto pare. Tuttavia se il gioco non dovesse avere una modalità battle royale "robusta e ben fatta", allora Halo Infinite potrebbe essere "uno dei più grandi fallimenti nella storia dei videogiochi".

Parole un tantino iperboliche da parte di CouRage, che tuttavia probabilmente vuole soprattutto lanciare una provocazione e farsi sentire da 343 Industries con la sua richiesta, visto che il team non ha mostrato - per il momento - alcun interesse ad inserire tale modalità nel suo nuovo gioco: dapprima c'era stata infatti la smentita dell'informazione emersa in precedenza sulla possibilità della battle royale in Halo Infinite, poi l'insider Klobrille si è detto praticamente certo che tale modalità non sia prevista.

Gli sviluppatori non si sono ancora sbilanciati nettamente a favore o contro la prospettiva, ma per il momento sembra che la battle royale non sia prevista in Halo Infinite. Tuttavia, in un gioco con una componente multiplayer così imponente, viene facile pensare che possa esserci una qualche derivazione della celebre modalità, anche semplicemente come soluzione percorribile nelle partite custom.

D'altra parte, è indubbio che una modalità del genere potrebbe aiutare da subito a conquistare ampie fasce di pubblico e popolare la community multiplayer di Halo Infinite nel minor tempo possibile, considerando anche l'intenzione di lanciare la componente multiplayer come free-to-play, annunciata già da tempo da Microsoft e 343 Industries.