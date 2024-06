Helldivers 2 ha un grosso problema con uno specifico Stratagemma: causa crash del gioco

Se state giocando a Helldivers 2 potrebbe essere una buona idea evitare di usare lo Stratagemma FAF14-Spear , in quanto pare che in alcune circostanze porti a un crash dell'interno gioco.

La dichiarazione del community manager di Helldivers 2

Un utente su Reddit afferma che non è necessario utilizzarla, ma semplicemente averla equipaggiata. Secondo quanto indicato, in un match in cui questo Stratagemma è stato selezionato Helldivers 2 subiva un crash ogni due o tre minuti, mentre rimuovendolo non vi erano problemi. È chiaro quindi che la colpa sia di FAF14-Spear.

Un community manager di Arrowhead Games ha quindi risposto tramite Discord con le seguenti parole: "Buon giorno, soldati! (Perlomeno, lo è qui) Sì, stanno avvenendo dei crash legati allo stratagemma Spear. Stiamo analizzando la questione! Grazie per la segnalazione!"

Pare che per il momento il team non abbia già chiaro cosa stia accadendo e, sommando le varie segnalazioni che possono essere trovate online, non vi è una condizione specifica per ripetere il problema. In alcuni casi il crash coinvolge anche altri giocatori, mentre in altri casi solo chi ha equipaggiato lo stratagemma. Inoltre non paiono esserci differenze basate sul tipo di missione.

Dovremo attendere che Arrowhead Games trovi una soluzione e proponga un aggiornamento. La cosa migliore, nel frattempo, è evitare di utilizzare Spear per non imbattersi in problemi.

Vi segnaliamo infine che il mantello del review bombing di Helldivers 2 è pronto, Arrowhead aspetta il momento giusto per pubblicarlo.