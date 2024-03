Helldivers 2: la petizione per portarlo su Xbox ha superato le 100.000 firme

Con il montare del successo del gioco, la petizione per portare Helldivers 2 su console Xbox ha preso forza, superando le 100.000 firme. Non sappiamo quanto sia utile alla causa, ma quantomeno è indicativa dell'interesse dei giocatori Xbox per il live service di Arrowhead Games, che pare abbia già venduto più di 8 milioni di copie.

Insomma, c'è chi ci crede ancora, forse per via del fatto che stiamo parlando di un live service, quindi di un titolo che trarrebbe decisamente dei benefici da una comunità allargata, e per i recenti tumulti dell'industria dei videogiochi, con la filosofia dei grandi editori che è sempre più orientata al multipiattaforma.