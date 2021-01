Horizon Zero Dawn su PC si aggiorna con la patch 1.10, miglioramenti su GPU AMD e altro

Horizon Zero Dawn su si aggiorna ancora con il rilascio della patch 1.10 da parte di Guerrilla Games, che apporta diversi miglioramenti al gioco in particolare per chi utilizza GPU AMD ma in generale correggendo anche altre imperfezioni e migliorando la grafica.

Con l'arrivo dell'aggiornamento in questione vengono dunque sistemati diversi aspetti, in particolare un crash che sopraggiungeva in certi casi alla pressione continuativa del tasto Windows e un altro legato all'uscita dai Benchmark Results, ma ci sono anche diversi altri cambiamenti, in base alle note ufficiali.

Tra questi, si segnala la sistemazione di un problema legato alle GPU AMD, che portava alla perdita di 250 MB di VRAM nell'uso del gioco che però non avevano effetti concreti. Inoltre, sono stati corretti diverse altre questioni relative alla grafica di Horizon Zero Dawn.

Tra i miglioramenti alla grafica troviamo aggiustamenti relativi ai cubemap relight shader, ai nomi dei preset grafici in Auto-Detect, ai menù e schermate di caricamento che si mostravano in maniera non corretta cambiando la visualizzazione del gioco, alla risoluzione che poteva apparire troppo bassa in modalità finestra e altro.

Tra gli altri cambiamenti, si segnala anche il fatto che le impostazioni grafiche sono ora conservate in un file di testo invece che in un file binario, cosa che dovrebbe facilitare degli aggiustamenti ulteriori da parte degli utenti.

Avevamo visto in precedenza l'arrivo della patch 1.08 con il lancio di Horizon Zero Dawn su GOG, dopo la 1.07 che aveva già corretto diversi altri problemi su PC.