Un'immagine di Nintendo Switch 2 svela il menu principale della console

Mimetizzata tra i tanti scatti presenti sul sito ufficiale di Nintendo, l'immagine ci offre un primo sguardo dell'interfaccia utente della, che per sotto molti punti vista è in piena continuità con quella di Switch 1.

Sono tanti i dettagli su Nintendo Switch 2 che stanno spuntando in rete dopo il corposo Direct andato in onda ieri pomeriggio. Uno di questi è la prima immagine del menu principale della console , che potrete visualizzare qui sotto.

I dettagli del menu principale

Infatti, come possiamo vedere i giochi e le applicazioni sono rappresentati da dei quadrati disposti in orizzontale al centro dello schermo. In alto a sinistra è presente l'icona del profilo utente, mentre a destra l'orario, la potenza del segnale wi-fi e il livello di carica della batteria.

In basso invece troviamo una barra con varie icone che rimandano a diverse funzioni e anche in questo caso sono molto simili alla prima console, come ad esempio quella dell'eShop, di Nintendo Switch Online, della galleria e delle impostazioni della console e dei controller.

Il menu principale di Nintendo Switch 2

Altre, invece, sono nuove come quella del pulsante C per le funzionalità social di GameChat e GameShare, quella per la gestione delle Schede di Gioco Virtuali e altre che al momento facciamo fatica a riconoscere, come quella verde che ricorda un foglio di carta (la terza partendo da sinistra), che potrebbe essere legata alla sezione "Notizie".

