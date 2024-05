Inazuma Eleven: Victory Road: arriva la demo della modalità Storia assieme a un nuovo trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer che include con alcune sequenze animate, realizzate dallo studio MAPPA (Attacco dei Giganti, Chainsaw Man) della sopracitata modalità, che potrete visualizzare di seguito. Ricordiamo che al momento la Beta Test Demo di Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, ma in futuro approderà anche su PS4, PS5 e PC in una data ancora da annunciare.

Nella giornata odierna la Worldwide Beta Test Demo di Inazuma Eleven: Victory Road riceverà un aggiornamento gratuito che introdurrà la "Story Mode" , precedentemente rinviata. Sarà disponibile tra pochissime ore, per la precisione alle 13:00 italiane di oggi, 20 maggio .

Cosa include la demo

Lo "Story Mode", come suggerisce il nome, è la modalità single player di Inazuma Eleven: Victory Road, che segue le vicende del protagonista Unmei Sasanami, che tenta di riportare alla gloria il trascurato club di calcio della sua scuola e sfidare e battere sul campo la Raimon Junior High, campione in carica. Questa versione di prova permetterà di provare le fasi iniziali della campagna. Inizialmente la demo di questa modalità sarebbe dovuta arrivare a inizio mese, ma è stato necessario un rinvio di alcune settimana.

Come forse già saprete, il Worldwide Beta Test Demo di Inazuma Eleven: Victory Road permette anche di testare i match online in PvP e co-op e quindi di farsi un'idea a tutto tondo sul gioco in vista della pubblicazione, prevista entro la fine dell'anno su Nintendo Switch, PS4, PS5, PC (Steam), iOS e Android.

Se siete interessati, potrete scaricare la beta/demo sull'eShop a questo indirizzo, mentre se non possedete un Nintendo Switch, in attesa che arrivi anche su PC e PlayStation quantomeno potrete farvi un'idea leggendo il nostro provato della beta di Inazuma: Eleven Victory Road.