Indiana Jones 5, prime immagini dal set per Harrison Ford in Sicilia

Indiana Jones 5, ovvero il nuovo film sul celebre archeologo/avventuriero ancora senza un titolo ufficiale, ha iniziato ufficialmente le riprese e queste riportate dall'account Twitter "filmseriemedia" sembrano essere le prime foto scattate al set della nuova produzione.

Nelle foto vediamo, in particolare, Harrison Ford nella sua storica tenuta da Indiana Jones, ancora decisamente in forma nonostante la veneranda età e con il carisma tipico del personaggio ancora intatto. L'attore è tornato in azione dopo essersi infortunato alla spalla durante l'estate e ora le riprese stanno andando avanti secondo il programma.



Attualmente, la troupe sta girando alcune scene in Sicilia, per alcune parti del nuovo film che evidentemente si svolgeranno in Italia, ma non sappiamo ancora molto della nuova pellicola. Ad affiancare Harrison Ford ci saranno Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas, come è stato già annunciato in precedenza.

Il nuovo Indiana Jones vedrà il ritorno del celebre personaggio iconico dopo il capitolo del 2008, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, che a sua volta arrivava dopo decadi dalla trilogia originale, conclusasi negli anni 80'. Proprio ieri è emerso che Disney ha rinviato vari film tra cui Doctor Strange 2, Thor 4 e proprio Indiana Jones, dunque ci sarà da aspettare un altro anno prima di vederlo: la nuova data di uscita è fissata per il 30 maggio del 2023.

Sul fronte videoludico, ricordiamo che c'è un nuovo videogioco di Indiana Jones attualmente in sviluppo presso Machine Games, gli autori della nuova serie di Wolfenstein.