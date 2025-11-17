L'Arte di Bloodborne: l'artbook dedicato al celebre titolo FromSoftware è in offerta su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, viene messo a disposizione degli utenti un'offerta interessante e allettante per tutti gli appassionati di Bloodborne: l'artbook del gioco, intitolato "L'Arte di Bloodborne" cala fino al suo minimo storico di 29,66€ grazie allo sconto attivo e applicato dell'11%.Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: L'Arte di Bloodborne è un affascinante viaggio visivo nel cuore oscuro di uno dei titoli più amati e iconici della PlayStation 4. Ambientato in una città gotica soffocata da orrori e misteri, Bloodborne ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua atmosfera inquietante, alle sue architetture imponenti e alle sue creature dal design disturbante e memorabile.