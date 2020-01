League of Legends: evento Mecha Kingdoms tra skin e attività varie spiegato in due video

La Stagione 10 di League of Legends parte con l'evento Mecha Kingdoms, che è partito ieri e si protrarrà per circa un mese, portando con sé nuove attività, sfide e ricompense tra cui varie skin, come illustrato nei due video riportati in questa pagina.



Riot Games ha avviato dunque ufficialmente la Stagione 10 per il 2020 di League of Legends con Mecha Kingdoms, in corso dal 15 gennaio al 18 febbraio 2020, con la possibilità poi di spendere i token raccolti fino alla fine di febbraio.



L'event pass per Mecha Kingdom costa 1650 RP, la moneta in-game di League of Legends, acquistabile all'interno dello store interno al gioco. All'interno si trovano numerosi oggetti tra i quali un'icona esclusiva, Mecha Kingdoms Orbs, 200 Token Mecha Kingdoms, incremento nella conquista di token durante l'evento e missioni varie.



20 milestone mission all'interno consentono poi di ottenere ulteriori ricompense come 25 punti Prestige e numerosi altri oggetti che rendono l'acquisto del Pass, nel caso in cui si sia lanciati nella carriera all'interno di League of Legends, decisamente fruttuoso. Le missioni possono peraltro essere completate semplicemente giocando, con progressi che vengono effettuati ogni 15 punti (cinque punti per ogni vittoria e due punti per ogni sconfitta in tutte le modalità).



Durante l'evento Mecha Kingdoms arriva anche una nuova serie di skin a tema per Sett, Jax, Leona, Draven e Garen, inoltre sono previste ulteriori modifiche estetiche per Rengar, Janna e Ryze a tema Guardian e per Olaf, Diana e Trundle come Dragonslayer. Potete dunque ricevere ulteriori informazioni dai due video riportati in questa pagina per League of Legends.