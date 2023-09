Lords of the Fallen: dettagli su durata, modalità grafiche, DLSS e New Game Plus

Gli sviluppatori di Hexaworks hanno pubblicato una FAQ ufficiale di Lords of the Fallen, che risponde ai quesiti di maggiore interesse della community, come modalità grafiche su console, durata, New Game+, personalizzazione e molto altro ancora.

Per quanto riguarda la durata, il team di sviluppo afferma che Lords of the Fallen mediamente richiederà 35 - 40 ore per raggiungere i titoli di coda. Tuttavia aggiungono che chi vuole completare il gioco al 100% o è un neofita del genere souls-like impiegherà più tempo.

Parlando di difficoltà, Hexaworks afferma che il gioco è stato concepito per garantire una sfida elevata e non ci saranno livelli di difficoltà selezionabili, ma al tempo stesso rassicurano che è un'esperienza alla portata anche dei giocatori meno abili. In particolare riferiscono che sarà sempre possibile livellare il proprio personaggio per superare sfide apparentemente impossibili o fare affidamento sull'aiuto di altri giocatori grazie alla co-op.

A proposito di multiplayer, Lords of the Fallen supporterà il cross-play ma non tra console di piattaforme differenti. Questo significa che i giocatori Xbox e PlayStation non potranno giocare assieme ma potranno farlo con quelli su PC.

Un altro dettaglio è che possibile evitare del tutto le invasioni nella nostra partita. Ci sono due opzioni in tal senso: disattivare del tutto il multiplayer dal menu oppure tramite un oggetto consumabile venduto da un determinato PC, che impedisce temporaneamente di essere invasi.