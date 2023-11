Marvel's Spider-Man 2, Miles Morales sarà lo Spider-Man principale dell'universo Insomniac

Miles Morales sarà lo Spider-Man principale dell'universo creato da Insomniac Games: lo ha rivelato il team di sviluppo all'interno di un'intervista inevitabilmente piena di spoiler, in cui viene analizzata la storia del gioco.

Non faremo anticipazioni, tuttavia: al di là di ciò che accade nel finale di Marvel's Spider-Man 2, quella dello studio first party Sony è una presa di posizione molto importante, che va di pari passo con il successo dello Spider-Verse animato.

Non mancheranno le voci critiche espresse per i motivi sbagliati, come purtroppo accade spesso in questi casi, ma al di là delle polemiche molti sperano che gli sviluppatori tornino sui propri passi per quanto concerne il brutto costume di Miles Morales che è praticamente una pubblicità Adidas.