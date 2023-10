Marvel's Spider-Man 2, parte il toto-vendite: una insider prevede 6,2 milioni di copie

Marvel's Spider-Man 2 totalizzerà vendite per 6,2 milioni di copie nella settimana del lancio: è questa la previsione di Millie A, una insider piuttosto nota nel settore, sebbene l'effettiva attendibilità dei suoi leak sia stata più volte messa in discussione.

Come sappiamo, il primo Marvel's Spider-Man ha registrato vendite per oltre 20 milioni di copie su PS4, mentre Miles Morales ha venduto 4,1 milioni di copie, di cui 3,3 milioni solo nei primi tre giorni.

La serie targata Insomniac Games possiede dunque un grande potenziale e secondo alcuni analisti Marvel's Spider-Man 2 salverà il Natale di Sony, chiudendo nella maniera possibile un anno in cui la casa giapponese non ha prodotto granché sul piano delle esclusive first party.