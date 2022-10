Mass Effect: possibili novità in arrivo sul nuovo gioco per l'N7 Day

Ci stiamo avvicinando al tradizionale N7 Day, cosa che potrebbe offrire l'occasione giusta per diffondere novità e informazioni sul nuovo Mass Effect in sviluppo, come sembra voler suggerire anche la doppiatrice del Comandante Shepard in versione femminile.

Jennifer Hale, celebre attrice e doppiatrice anche di molti videogiochi, tra i quali spicca il recente Bayonetta 3, è anche la voce storica della versione femminile del Comandate Shepard e ha suggerito delle sorprese interessanti in arrivo per l'N7 Day quest'anno.



Rispondendo a un utente che chiedeva se c'era qualcosa di speciale previsto per il giorno in questione la Hale ha dato una risposta alquanto sibillina, riferendo semplicemente "rimanete sintonizzati..." Tanto basta a far pensare a possibili annunci in arrivo, anche se in effetti l'indizio è veramente vaghissimo.

Ricordiamo che l'N7 Day corrisponde al 7 novembre di ogni anno e questo, nel 2022, potrebbe essere il momento per annunciare qualcosa sul nuovo Mass Effect in sviluppo, anche se è più probabile che un trailer o qualcosa di più sostanzioso sia previsto in altre occasioni come i The Game Awards, tanto per rimanere a questo periodo.

Tra l'altro, un teaser del genere da parte della doppiatrice ufficiale potrebbe anche andare a supporto dell'idea di un ritorno di Shepard in Mass Effect 5, cosa che era stata già supposta in precedenza ma non ha ovviamente conferma. In ogni caso, il nuovo capitolo sembra essere ancora in fase iniziale di sviluppo, dunque probabilmente l'attesa è ancora molto lunga.