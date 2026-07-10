Meno di un mese all'uscita di uno dei picchiaduro più attesi dell'anno: prenota MARVEL Tokon: Fighting Souls

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di MARVEL Tokon: Fighting Souls al prezzo di 59,99€, si tratta di uno dei picchiaduro più attesi del 2026. Puoi prenotare la tua copia PS5 direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: MARVEL Tōkon: Fighting Souls porta i protagonisti dell'universo Marvel in un nuovo scenario competitivo caratterizzato da combattimenti veloci, intensi e basati sulla strategia. Il titolo propone scontri in cui la collaborazione tra personaggi e la capacità di sfruttare al meglio le loro abilità diventano elementi fondamentali per raggiungere, poi, la vittoria.
Ulteriori dettagli sul gioco
I giocatori possono creare squadre composte da quattro combattenti, scegliendo liberamente tra un ampio gruppo di eroi e antagonisti Marvel. Ogni personaggio presenta caratteristiche uniche, differenti approcci al combattimento e una storia personale che ne arricchisce l'identità all'interno del roster.
Su PlayStation 5, MARVEL Tokon: Fighting Souls sfrutta la potenza della console per offrire caricamenti rapidi, immagini dettagliate in 4K, audio 3D immersivo e il supporto alle funzioni del controller DualSense.
Il feedback aptico permette di percepire meglio l'impatto degli attacchi e rende ogni combattimento ancora più coinvolgente. Tutto accompagnato da una colonna sonora adattiva capace di modificarsi in base all'andamento dello scontro.