Metroid Prime 4: Nintendo sta lavorando duramente al progetto, dice Shinya Takahashi

Metroid Prime 4 non si è fatto vedere nemmeno durante il Nintendo Direct dell'E3 2021, nonostante il tempo passato dalla sua prima presentazione, cosa che non è passata sotto silenzio da parte della compagnia, con Shinya Takahashi che ha spiegato come gli sviluppatori stiano continuando a lavorare duramente sul gioco per Nintendo Switch.

Come avevamo riportato qualche giorno fa, sono passati quattro anni dall'annuncio di Metroid Prime 4 e finora quello che abbiamo visto è solo il logo del gioco. Sono passati peraltro anche più di due anni da quanto abbiamo avuto la notizia che lo sviluppo era ripartito da zero, affidato a Retro Studios, dunque in ogni caso poteva essere plausibile vedere qualcosa a questo punto.

Metroid Prime 4, finora abbiamo visto solo il logo

Invece, abbiamo avuto l'annuncio di Metroid Dread, che segna il ritorno della serie alla struttura 2D ed è un'ottima notizia, anche se avremmo sicuramente voluto vedere qualcosa anche del nuovo capitolo della serie diventata ormai principale. "Attualmente, stiamo ancora duramente lavorando su Metroid Prime 4, che abbiamo già annunciato", questo è tutto quello che abbiamo saputo all'E3 2021 da Shinya Takahashi, General Manager di Nintendo che ha aperto il Nintendo Direct di ieri.

Non c'è dubbio che Retro Studios stia trattando Metroid Prime 4 come una produzione veramente di grosso calibro, altrimenti non si spiegherebbe la sua continua espansione: nel giro degli ultimi due anni, il team americano di Nintendo si è trasferito in nuovi uffici e ha avviato una campagna di reclutamento di personale molto esperto, con precedenti in numerosi altri team e su serie importanti. Restiamo dunque fiduciosi, in attesa di poter vedere qualcosa del nuovo gioco su Nintendo Switch.