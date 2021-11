Minecraft: DLC di Disney World presentato con un trailer, disponibile da ora

Disney e Minecraft hanno unito le forze per realizzare il Walt Disney World Magic Kingdom, un DLC che permetterà ai giocatori di esplorare una versione virtuale del celebre parco a tema in Orlando, Florida. Ecco il trailer ufficiale e i dettagli sul contenuto aggiuntivo.

Il nuovo DLC di Minecraft è stato realizzato in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario del Walt Disney World ed è disponibile nel Market Place da oggi, mercoledì 17 novembre, per tutte le piattaforme al prezzo di 1.340 Minecoins, ovvero poco meno di 10 euro. Il contenuto aggiuntivo introduce una mappa che ricrea in modo cubettosamente perfetto il parco divertimenti, con tanto di personaggi Disney, skin a tema e una versione virtuale dell'iconico spettacolo pirotecnico del Disney World.

Saranno presenti, ovviamente, numerose attrazione del parco divertimenti originale, come il Castello Disney, il Big Thunder Monuntain Railroard, la Haunted Mansion, Jungle Cruise e Pirates of Carribean. Inoltre ci saranno oltre 29 personaggi Disney e Pixar, come ad esempio Topolino, Paperino e Buzz Lightyear, nonché 25 skin e accessori per il vostro avatar virtuale, come le orecchie da Topolino e Minnie.

Nel frattempo Minecraft continua a macinare numeri sbalorditivi: ad agosto ha superato quota 141 milioni di utenti mensili attivi.